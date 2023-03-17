В Башкирии годовалая девочка проглотила гвозди

14:24, 17 мар 2023

Годовалая девочка, проглотившая гвозди, была накануне доставлена в уфимскую больницу №17. Информацию об этом лечебное учреждение разместило в своей официальной группе ВКонтакте.







При поступлении стало известно о жалобах на инородные тела в стуле. Поэтому в приемном отделении ребенку было проведено рентгеновское исследование брюшной полости в прямой проекции, где была обнаружена тень от инородного тела вытянутой формы.



Через два дня после обращения в кале были обнаружены 2 гвоздя. Хирургического вмешательства удалось избежать. Маленькая пациентка была выписана спустя двое суток.





- Будьте предельно внимательны, не оставляйте своих маленьких детей одних или с чуть более старшими братьями и сестрами, которые играя с ними могут "накормить" их предметами. Не оставляйте опасные предметы на виду. Если ваш ребенок внезапно закашлял, ему стало трудно дышать или его вырвало, обратитесь к врачу", - советуют медики детской больницы.

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Фото: городская клиническая больница №17 в Уфе