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В Башкирии более 180 человек за последние сутки заболели опасной инфекцией

В Башкирии более 180 человек за последние сутки заболели опасной инфекцией

10:04, 18 мар 2023

За последние 24 часа в Башкортостане было зарегистрировано 182 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно данным Министерства здравоохранения республики, общее число заболевших в регионе достигло отметки в 358 тысяч 368. С начала пандемии вылечились 350 тысяч 13 человек, в том числе 163 – за истекшие сутки.

На текущий момент 139 пациентов находятся на лечении в стационарах, из них 97 – люди старше 60 лет. Амбулаторно лечатся 2 тысячи 194 человека, включая 664 пациента в возрасте 60+. Общее количество жертв COVID-19 в регионе составляет 6 тысяч 22 человека.
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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии
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