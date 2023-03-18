По данным на 18 марта в Башкирии 174 человека заболели коронавирусом за сутки

12:26, 18 мар 2023

Министерство здравоохранения Башкортостана опубликовало актуальные цифры на 18 марта о количестве заболевших коронавирусной инфекцией. По данным министерства, за последние 24 часа было диагностировано 174 случая заболевания. Всего с начала пандемии было зафиксировано 358 тысяч 542 случая.



В настоящее время в республике госпитализирован 151 пациент и 2 тысячи 238 проходят амбулаторное лечение. В течение суток из больниц были выписаны 118 человек. Количество смертей от COVID-19 не увеличилось и остается на уровне 6022.

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