В Башкирии 169 человек заболели коронавирусом за сутки
13:36, 19 мар 2023
Коронавирусная инфекция была диагностирована у 169 человек в Башкортостане за последние 24 часа. По информации Министерства здравоохранения, всего в республике подтверждено 358 тысяч 711 случаев COVID-19.
С начала ковид-пандемии излечились 350 тысяч 304 пациента, из них 173 человека за последние 24 часа. Общее количество жертв вирусного заболевания составило 6 022 человека.
В настоящее время 158 жителей республики проходят лечение в стационарах. 2 тысячи 227 человек лечатся амбулаторно.
Автор: Семен Подгорный
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