В Башкирии женщина с пересаженной печенью родила ребенка

12:01, 24 мар 2023

Врачи называют это событие просто чудом. В Башкирии подобное произошло впервые.



Жительница города Стерлитамак родила ребенка. В этом не было бы ничего не удивительного, если бы не одно обстоятельство: женщина родила после пересадки печени. «Этот случай уникальный», – заявил Айрат Рахматуллин, который возглавляет Минздрав Башкирии.



С неприятным симптомом женщина столкнулась в 2013 году. У неё пожелтела кожа. Ей делали операции. Однако после проведённых обследований выяснилось, что пациентка страдает от цирроза печени. Это заболевание появилось вследствие аутоиммунного гепатита.



Трансплантация печени была проведена в 2020 году. Спустя год она решила стать мамой. Период подготовки к беременности проходил при непосредственном контроле акушеров и гинекологов. За этим наблюдали и трансплантологи. Принимая во внимание всё сложность этого случая, роды проходили по предварительной договоренности в центре акушерства города, гинекологии и перинатологии им. Кулакова в Москве. Новоиспеченная мама родила в феврале девочку. В данный момент мама и её малышка находятся у себя дома.



А. Рахматуллин отметил, что это единственный в Башкирии случай, когда женщина с пересаженной печенью стала мамой.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Айрата Рахматуллина