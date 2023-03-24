В Башкирии вакцинируют мужчин, подлежащих призыву на службу в армии
14:11, 24 мар 2023
В Башкортостане весной и осенью текущего года будет организована вакцинация от актуальных инфекций лиц, подлежащих призыву на военную службу. Данное решение занесено в протокол санэпидемиологической комиссии республиканского Роспотребнадзора.
В соответствии с документом, Министерству здравоохранения Башкирии необходимо обеспечить «подчищающую иммунизацию не привитых лиц». Ведомством также будет рассчитано нужное количество вакцин и закуплены прививки против ветряной оспы, менингококка, пневмококка и против COVID-19.
Автор: Семен Подгорный
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