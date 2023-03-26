Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии за сутки 142 человека заболели опасной инфекцией

В Башкирии за сутки 142 человека заболели опасной инфекцией

10:14, 26 мар 2023

В Башкортостане продолжают регистрироваться случаи инфицирования COVID-19. Последние данные сообщило Министерство здравоохранения республики.

За истекшие сутки ковид подхватили 142 человека. Согласно информации министерства, всего в Башкирии в период пандемии инфекция была диагностирована у 359 тысяч 626 человек.



Стационарное лечение в настоящее время проходят 168 человек, 104 из которых старше шестидесяти лет. До 2 тысяч 373 человек проходят амбулаторное лечение. За последние сутки от COVID-19 излечились 52 человека. В общей сложности вылечились 351 тысяча 60 человек.

В течение суток также было зарегистрировано две смерти от опасной инфекции. Общее число жертв КОВИД-19 в регионе составляет 6 тысяч 25 человек.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Полгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также

В Башкирии 169 человек заболели коронавирусом за сутки
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии 169 человек заболели коронавирусом за сутки
В Башкирии 195 жителей заболели опасной инфекцией
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии 195 жителей заболели опасной инфекцией
В Башкирии более 180 человек за последние сутки заболели опасной инфекцией
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии более 180 человек за последние сутки заболели опасной инфекцией
В Башкирии снижается заболеваемость смертельно опасной инфекцией
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии снижается заболеваемость смертельно опасной инфекцией


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: