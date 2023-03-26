В Башкирии за сутки 142 человека заболели опасной инфекцией

10:14, 26 мар 2023

В Башкортостане продолжают регистрироваться случаи инфицирования COVID-19. Последние данные сообщило Министерство здравоохранения республики.



За истекшие сутки ковид подхватили 142 человека. Согласно информации министерства, всего в Башкирии в период пандемии инфекция была диагностирована у 359 тысяч 626 человек.







Стационарное лечение в настоящее время проходят 168 человек, 104 из которых старше шестидесяти лет. До 2 тысяч 373 человек проходят амбулаторное лечение. За последние сутки от COVID-19 излечились 52 человека. В общей сложности вылечились 351 тысяча 60 человек.



В течение суток также было зарегистрировано две смерти от опасной инфекции. Общее число жертв КОВИД-19 в регионе составляет 6 тысяч 25 человек.

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Автор: Семен Полгорный