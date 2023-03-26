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Стало известно, в каких районах Башкирии наиболее высокая заболеваемость клещевым энцефалитом

Стало известно, в каких районах Башкирии наиболее высокая заболеваемость клещевым энцефалитом

13:23, 26 мар 2023

Региональный Роспотребнадзор назвал шесть районов с наиболее высоким риском заболеваемости, вызванной вирусом клещевого энцефалита.



По информации пресс-центра ведомства, Башкортостан относится к неблагополучным регионам по части распространенности данного заболевания. Как утверждают специалисты, в каждый эпидемический период в лечебные учреждения республики обращаются порядка 10-20 тыс. человек по поводу укусов клещей.

По данным надзорного ведомства, в прошлогодний эпидемический сезон в Башкортостане зарегистрировали 28 случаев заболевания, вызванного вирусом клещевого энцефалита. Это на 8 больше, чем в 2021 году. В минувшем году выявлено 7 инфицированных детей в возрасте до 17 лет (в 2021 г. - один случай).


В прошлом году энцефалит был зарегистрирован в 10 районах. Заболеваемость была выше среднерегионального уровня в Белорецком (двенадцать случаев), Кигинском (2), Салаватском (2); Дуванском (2), Балтачевском (1) и Караидельском (1) районах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: newsbash.ru
Теги: энцефалит
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