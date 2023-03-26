Стало известно, в каких районах Башкирии наиболее высокая заболеваемость клещевым энцефалитом

13:23, 26 мар 2023

Региональный Роспотребнадзор назвал шесть районов с наиболее высоким риском заболеваемости, вызванной вирусом клещевого энцефалита.







По информации пресс-центра ведомства, Башкортостан относится к неблагополучным регионам по части распространенности данного заболевания. Как утверждают специалисты, в каждый эпидемический период в лечебные учреждения республики обращаются порядка 10-20 тыс. человек по поводу укусов клещей.



По данным надзорного ведомства, в прошлогодний эпидемический сезон в Башкортостане зарегистрировали 28 случаев заболевания, вызванного вирусом клещевого энцефалита. Это на 8 больше, чем в 2021 году. В минувшем году выявлено 7 инфицированных детей в возрасте до 17 лет (в 2021 г. - один случай).





В прошлом году энцефалит был зарегистрирован в 10 районах. Заболеваемость была выше среднерегионального уровня в Белорецком (двенадцать случаев), Кигинском (2), Салаватском (2); Дуванском (2), Балтачевском (1) и Караидельском (1) районах.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: newsbash.ru