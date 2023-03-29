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Специалист-гепатолог перечислил топ-4 способа профилактики заболеваний печени

Специалист-гепатолог перечислил топ-4 способа профилактики заболеваний печени

14:41, 29 мар 2023

Для того, чтобы иметь здоровую печень, необходимо проявлять физическую активность и питаться сбалансированной пищей без большого количества жиров и простых углеводов, рассказал Павел Богомолов, специалист в области гастроэнтерологии и гепатологии.



Богомолов сообщил, что для профилактики заболеваний печени необходимо соблюдение 4 важных правил: мало есть, чаще двигаться, пить меньше спиртного и поддерживать нормальный вес.

Гепатолог также указал, что, когда индекс массы тела в норме, вероятность развития метаболической жировой болезни печени существенно меньше.


"Допустим вы злоупотребляете спиртными напитками, но имеете нормальный вес и дружите со спортом, то опасность подхватить тяжелое алкогольное поражение печени во много раз ниже", - сказал врач.

Богомолов добавил, что не существует продуктов, которые вредны для печени, равно как и продуктов, которые могут сделать ее более здоровой.

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Автор: Семен Подгорный
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