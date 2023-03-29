Как избавиться от отеков во всем теле при помощи клетчатки – диетолог Гридина

15:06, 29 мар 2023

Чтобы избавиться от отеков во всем теле, необходимо включить в свой рацион продукты, содержащие большое количество клетчатки. Полезны в этом вопросе также овощи, зелень и фрукты, поведала специалист в области диетологии Наталья Гридина.







Эксперт отметила, что отеки, как правило, провоцируются пищей богатой солью и даже продуктами, содержащими сахар. Устранить отеки можно, если меньше употреблять соль и есть продукты богатые калием и обладающие мочегонным эффектом.



"К таким продуктам относятся петрушка, свежие огурчики, кабачки, сладкий перец, курага, бананы, а также свежие абрикосы, - отметила диетолог.





Зеленый чай, яблоки, апельсины и ягоды (вишня, клубника и малина) также могут помочь избавиться от излишков воды в организме. А вот клетчатка, по словам Гридиной, "не только помогает избавиться от лишних отеков по всему телу, но и улучшает работу кишечника".

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный