Почему после похудения быстро набирается вес – исследование ученых Института исследований метаболизма

15:46, 29 мар 2023

Специалисты Института исследований метаболизма им. Макса Планка и медицинской школы Гарварда выяснили, что клетки мозга после потери веса становятся более активными. Эта деятельность вызывает ощущение голода, а затем приводит к набору массы тела. О результатах исследований стало известно из публикаций в журнале Cell Metabolism.

В чем суть исследования?









Экспериментируя на мышах, ученые выяснили, как связи нейронов в мозге изменяются в процессе голодания.



Для этого грызунов посадили на спецдиету и наблюдали, как нейронные пути начали меняться. Они проанализировали функционирование нервных клеток AgRP, которые контролируют ощущение голода. Когда мышам перестали давать пищу, нейроны AgRP отправляли большое количество сигналов. Это усиливало аппетит и заставляло животных быстро набирать вес. Активация нейронов сохранялась еще долгое время после окончания диеты.

Будет ли изобретено лекарство от набора веса после диеты?





По заверениям авторов, в обозримом будущем результаты испытаний помогут разработать препарат, помогающий не допустить набора веса после похудения.



"Людей по большей части беспокоили кратковременные эффекты после отказа от пищи. Мы же хотели выяснить, что изменится в головном мозге в долгосрочной перспективе", - цитирует издание слова Хиннинга Фензелау, научного сотрудника института.









Кроме того, авторы смогли по выбору ингибировать (уменьшить темпы реакций или вовсе их подавить) нейронные пути у грызунов, активирующие нейроны AgRP, что помогло добиться в значительной степени меньшего набора массы тела после диеты. По мнению Фензелау, это позволит уменьшить так называемый эффект йо-йо (колебание массы тела после диеты).

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik