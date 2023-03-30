Опущение внутренних органов – симптомы и что делать при этой патологии

10:19, 30 мар 2023

Часто приходится слышать фразу "опущение внутренних органов" (на латыни omissio viscerum internorum). Однако в редких случаях понятно, что это может значить. Специалист-остеопат Владимир Животов рассказал, какие тонкости нужно учитывать и к чему подобное может привести.







Такое эстетически неприятное проявление, как выпирающий низ живота, можно увидеть довольно часто. При этом не имеет значение телосложение человека – данной особенностью обладают, как худощавые, так и физически активные. Если у человека избыточный вес, то в этом случае живот может просто свисать. И это изредка указывает на скопление жира.



Причиной этого дефекта является именно опущение внутренних органов. К сопутствующим проблемам могут относиться:

избыточный вес;

растянутые мышцы передней брюшной стенки;

растянутые белые линии живота или, как его еще называют, диастаз.

Чем опасно это состояние?





В случае опущения внутренние органы все больше начинают спускаться вниз, вместе они весят очень много, и этот вес начинает давить на тазовое дно и сдавливает кровеносные сосуды, несущие кровь от ног к сердцу. Можно выделить несколько симптомов опущения внутренних органов:- кровь в нижней части тела начинает застаиваться, возникают отеки и варикоз. Вы будете постоянно ощущать тяжесть в ногах, возникнут сложности во время ходьбы и кожный зуд;- при опущении внутренних органов у женщин появляются такие симптомы, как расширение вен в малом тазу и матке. Начинаются отеки в женском органе. В периоды менструального цикла женщине может показаться, что у нее чересчур сильное кровотечение. Во многих случаях развитие женской анемии связано с опущением органов и сдавливании матки;- кроме того, кровь может начать застаиваться и в прямой кишке - вы можете заметить увеличение геморроидальных узлов и кровотечения;- опустившиеся внутренности также могут стать причиной сдавливания мочевого пузыря и вызывать неблагоприятные изменения в процессе мочеиспускания – часто и неконтролируемо хочется в туалет, может наблюдаться подтекание мочи при кашле, смехе или поднятии тяжестей.Положение матки меняется, и это называется опущение половых органов. Может образоваться грыжа стенок мочевого пузыря и кишечника, опущение и выпадение матки.

Среди мужчин опущение органов может вызвать сдавливание мочевого пузыря, которое, в свою очередь, воздействует на простату.

Как узнать есть ли опущение внутренних органов

Почему происходит опущение органов?









Изредка опущение органов вызывает тяжесть в животе после еды. Происходит это потому, что желудок находится уже в смещенном вниз состоянии, и связки, удерживающие его в нормальном положении, растягиваются. В результате даже небольшое количество пищи, попавшее в желудок, приводит к усилению напряжения в связках, что воспринимается как тяжесть.Опущение органов также может вызвать нарушение работы кишечника. Тут наблюдается не только растяжение связок, которые поддерживают кишечник, но и кровеносных сосудов и нервов. Петли кишечника давят друг на друга. Орган не получает нужного числа питательных веществ, нервные импульсы становятся неполноценными. Последствия здесь такие - тормозится перистальтика, возникают проблемы со стулом, затрудняется пищеварение.В результате смещения кишечника происходит застой крови. Иммунитет слабо способен защитить организм от различных воспалений, потому что венозный застой и отеки не позволяют иммунным клеткам работать так же эффективно, как и при нормальном кровотоке.Помимо этого, даже сутулая осанка нередко является причиной опущения органов, так как под тяжестью выпирающего живота начинает тянуться грудь. Вслед за ней сгибаются и плечи.С момента, когда появляются тревожные симптомы, не нужно списывать их на конкретную проблему, возрастные изменения, стрессовую ситуацию и переработку. Самое лучшее - обратиться к специалисту и выявить причину. Это включает в себя обследование на предмет пролапса органов.В 99 процентах случаев эта проблема вызвана перенесенной до этого травмой копчика и крестцовой части. В случае, когда тело быстро останавливается при ударе о копчик или крестец, все внутренности продолжают двигаться по инерции. Связки, удерживающие органы на месте, начинают растягиваться.Такую травму можно получить достаточно просто. К примеру, поскользнувшись на льду. Более серьезные травмы могут возникнуть во время занятий спортом: прыжках с парашютом, катании на лошади, фигурном катании. Роллеры и скейтбордисты также находятся в группе риска.

Если имеется выраженное опущение внутренних органов необходимо обратиться за консультацией к эндокринологу, так как могут наступить нарушения в обмене веществ.

Факторы, усложняющие положение при опущении

Поднятие тяжестей;

Повышенное давление на брюшную полость, к примеру, при длительном сидении на унитазе из-за запоров;

Классические упражнения на пресс (поднимание туловища или ног из положения лежа на полу);

Беременность и роды.

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Фото: freepik

Существует несколько обстоятельств, повышающих риск опущения внутренних органов. К ним относятся:Для предупреждения данной патологии, необходимо максимально исключить все вышеназванные факторы, внимательно наблюдать за состоянием своего здоровья, исключив, к примеру, образование грыж, нормализовать пищеварение. Необходимо также проконсультироваться с лечащим врачом, который поможет подобрать нужное лечение.