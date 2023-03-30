В Башкирии еще 130 жителей стали носителями COVID-19

14:32, 30 мар 2023

В Башкортостане медиками было зарегистрировано 360 тысяч 328 случаев коронавирусной инфекции с ежедневным приростом в 130 заразившихся.



За истекшие сутки было выписано 56 пациентов, всего вылечилось 351 тысяча 705 жителей. За 24 часа умер один человек, всего же жертвами COVID-19 стал 6 031 человек.







В стране было зарегистрировано 22 млн 625 тысяч 524 случая инфицирования, из них 10 тысяч 750 - новые случаи. В течение дня было выписано 12 тысяч 467 человек, 21 млн 982 тысячи 530 пациентов вылечились от коронавируса. Жертвами смертельной болезни стали 397 тысяч 211 человек, 32 из которых умерли за истекшие сутки.

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Автор: Семен Подгорный