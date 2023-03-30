Уфимские врачи помогли родить женщине со сложной беременностью

21:11, 30 мар 2023

Врачи республиканского перинатального центра в г. Уфа благополучно приняли роды у женщины 39 лет с осложненной беременностью.







Пациентка находилась на 27-ой неделе беременности и поступила в конце января в больницу с жалобами на боли в нижней части живота и выделения крови. Женщина ранее уже родила двух детей и потому у нее остался рубец на матке от двух проделанных кесаревых сечений. Кроме того, она страдал дистонией и рядом других заболеваний. Более 4 недель врачи боролись за сохранность плода. В пятницу, 3 марта, она была выписана домой, однако уже спустя трое суток ее повторно госпитализировали с кровотечением.





Врачами было принято решение сделать экстренное кесарево сечение при помощи методики сберегающей кровь. Ночью с 6 на 7 марта на 32 неделе беременности родилась девочка весом 1,9 килограмма. Ее тут же поместили в отделение интенсивной терапии, а когда она стала самостоятельно дышать, ее вместе с мамой перевели в специальное отделение, чтобы набрать вес. У пациентки и ее новорожденной дочери все хорошо.

Читайте также: В Башкирии беременной жительнице Бирска понадобился вертолет

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный