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Уфимские врачи помогли родить женщине со сложной беременностью

Уфимские врачи помогли родить женщине со сложной беременностью

21:11, 30 мар 2023

Врачи республиканского перинатального центра в г. Уфа благополучно приняли роды у женщины 39 лет с осложненной беременностью.



Пациентка находилась на 27-ой неделе беременности и поступила в конце января в больницу с жалобами на боли в нижней части живота и выделения крови. Женщина ранее уже родила двух детей и потому у нее остался рубец на матке от двух проделанных кесаревых сечений. Кроме того, она страдал дистонией и рядом других заболеваний. Более 4 недель врачи боролись за сохранность плода. В пятницу, 3 марта, она была выписана домой, однако уже спустя трое суток ее повторно госпитализировали с кровотечением.


Врачами было принято решение сделать экстренное кесарево сечение при помощи методики сберегающей кровь. Ночью с 6 на 7 марта на 32 неделе беременности родилась девочка весом 1,9 килограмма. Ее тут же поместили в отделение интенсивной терапии, а когда она стала самостоятельно дышать, ее вместе с мамой перевели в специальное отделение, чтобы набрать вес. У пациентки и ее новорожденной дочери все хорошо. 

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здравоохранение беременность роды Уфа
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