Как правильно измерять артериальное давление: проверьте, делаете ли вы две главные ошибки

12:58, 09 апр 2023

Наверное, каждому человеку рано или поздно приходится измерять свое артериальное давление. И крайне важно производить это правильно - ошибки в измерении могут привести к тому, что прибор покажет неправильное значение, и человек не примет лекарство, когда это необходимо. Или, наоборот, он может принять его, когда оно ему не нужно. Сегодня вместе с врачами мы выясним, как правильно производить измерение артериального давления и какие ошибки при это чаще всего допускаются.







Ошибка №1

Одна из самых часто встречающихся из них - измерение артериального давления второпях. В результате напряжение, как физическое, так и психоэмоциональное - сказывается на показаниях.



- Я всегда обращаю внимание пациентов на следующее: как только проснулись, сходите в туалет, умойтесь, вернитесь, сядьте, только после этого надевайте манжету тонометра, - поделилась врач-кардиолог Наталья Гуляева. – В том случае, когда вы только вернулись с работы и были на эмоциях, лучше подождать как минимум 30 минут.



Врач-кардиолог Мехман Мамедов ранее указывал более низкий промежуток времени для покоя, но подчеркивал, что это минимум. Перед измерением давления нужно провести в состоянии покоя не менее десяти минут, лучше больше.



- К примеру, если человек поднял тяжесть и сразу после этого измеряет давление, это не будет являться его обычным состоянием, - говорит специалист. – В нервном состоянии у человека давление, как правило выше, так как происходят спазмы сосудов, увеличивается нагрузка на сердце, может участиться пульс и резко скакануть давление. Необходим покой хотя бы 10 минут.



Ошибка № 2

При измерении артериального давления человек принимает неправильное положение тела. Для наиболее точного измерения следует сесть поудобнее, зафиксировать манжету на левой руке немного выше сгиба локтя - вровень с сердцем.





- Манжеты, надеваемые на пульс, менее информативны, - говорит Наталья Гуляева. Для получения точных показаний лучше выбирать те, что надеваются на плечо - механические или электронные. Манжету надевают так, чтобы она не сильно давила на руку, не вызывала болевые ощущения. Рука находится на уровне сердца. Если у человека возник гипертонический криз, тонометр покажет это вне зависимости от того, как располагается рука. Однако если человек сидит неудобно, сгибает и выкручивает руку, то давление будет ложно повышенным.



Гулаева рекомендует не измерять давление по несколько раз, чтобы вычислить среднее значение - по словам врача, некоторые пациенты так и поступают. Довольно одного, а если сомневаетесь - двух измерений.



Кому необходимо постоянно измерять артериальное давление

Медики подчеркивают, что рекомендуемая частота измерения артериального давления индивидуальна для каждого пациента. Есть смысл поговорить об этом с вашим лечащим врачом, который расскажет, как часто следует измерять артериальное давление, и при необходимости даст вам направление к кардиологу.



- Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны регулярно контролировать свое артериальное давление, - говорит д-р Гуляева. - Особенно те пациенты, у которых диагностирована гипертония или ишемическая болезнь сердца. Это также пациенты со стенокардией, нарушениями сердечного ритма, такими как фибрилляция предсердий, тахикардия или брадикардия, перенесшим инфаркт миокарда и т.д.









В случае других заболеваний, которые официально не считаются кардиологическими, например, сахарного диабета, пациентам также следует контролировать артериальное давление, поскольку они подвержены риску развития сердечных заболеваний. Иногда у них может не быть проблем с давлением в начале заболевания, но они могут появиться через некоторое время. Курящие люди, пациенты с заболеваниями легких должны следить за своим давлением, так как сердечные заболевания часто встречаются и у них.



Обязательно нужно измерять артериальное давление людям, испытывающим какой-либо дискомфорт, независимо от того, есть ли у них вышеперечисленные заболевания. Вы чувствуете себя хорошо, но неожиданно у вас появилась головная боль, головокружение или одышка - лучше измерить давление.

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Автор: Семен Подгорный