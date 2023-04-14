«Рос в организме несколько лет»: уфимские хирурги обнаружили в кишке у пациента 120-сантиметрового червя

10:37, 14 апр 2023

Врачи-хирурги больницы скорой помощи в городе Уфе извлекли из тонкого кишечника пациента жуткого паразита - бычьего цепня. О шокирующей находке на своей страничке в социальных сетях рассказал руководитель республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин.







Пятидесятивосьмилетний мужчина поступил в больницу с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту. Пациента госпитализировали в гнойное отделение хирургии, поставив диагноз "острая кишечная непроходимость". Однако, несмотря на проводимое лечение, пациенту лучше не становилось. Проведя лапароскопию, врачи обнаружили значительное количество гноя. Тогда хирурги приняли решение сделать открытую полостную операцию.





Вскрыв брюшную полость, врачи нашли очаг, из которого выходил гной, и хвост ленточного червя. За несколько лет паразит достиг 120-сантиметровой длины. Хирургам вместе с «сожителем» пришлось удалить также двадцать сантиметров кишечника.



Сейчас пациент проходит курс противопаразитарного лечения. Айрат Рахматуллин отметил, что подобное явление - перфорация гельминтом кишечника - на практике встречается нечасто.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Айрат Рахматуллин