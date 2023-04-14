В Башкирии за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 2 человека

12:23, 14 апр 2023

По информации республиканского Министерства здравоохранения, по состоянию на пятницу, 14 апреля, в Башкортостане зарегистрировано 362 тысячи 154 подтвержденных случая заражения коронавирусом.



У 121 пациента диагноз был установлен за последние 24 часа. 147 пациентов остаются госпитализированными, 96 из которых старше шестидесяти лет. Еще 2 тысячи 23 человека лечатся от инфекции дома.



За время пандемии было выписано 353 тысячи 945 человек, 57 из них - за последние сутки. К сожалению, коронавирусная инфекция унесла жизни еще 2 жителей республики. Общее количество жертв составляет 6 тысяч 39 человек. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный