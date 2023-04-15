В Башкирии с начала пандемии от коронавируса умерли более 6 тысяч человек
12:59, 15 апр 2023
В Башкортостане с начала пандемии от COVID-19 умерло 6 тысяч 40 человек. За истекшие 24 часа от вируса скончался один пациент. Информацию об этом передали в субботу, 15 апреля, в республиканском Министерстве здравоохранения.
В регионе еще у 123 жителей диагностирована коронавирусная инфекция. Всего зафиксировано свыше 362 тысяч 200 случаев заражения. Перенесли болезнь более 354 000 человек, 141 из которых был выписан за прошедшие сутки.
В настоящее время в Башкортостане 2 тысячи 151 человек являются носителями коронавирусной инфекции: 129 пациентов находятся в ковидных госпиталях, другие - на домашнем лечении.
Автор: Семен Подгорный
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