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Минздрав Башкирии опубликовал свежие данные данные о смертности от коронавируса

Минздрав Башкирии опубликовал свежие данные данные о смертности от коронавируса

10:22, 20 апр 2023

За истекшие 24 часа в Башкортостане не было зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции. Количество жертв COVID-19 осталось на уровне 6 тысяч 44 человек. Данные по состоянию на четверг, 20 апреля, предоставил республиканский Минздрав.

 В общей сложности с начала пандемии в республике ковидом заболели 362 тысячи 910 человек, 130 из которых заразились за последние 24 часа. 355 тысяч 142 человека выздоровели, 351 из них вылечился.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
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