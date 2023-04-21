Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Башкирии от укусов клещей пострадали свыше 580 жителей

Башкирии от укусов клещей пострадали свыше 580 жителей

15:51, 21 апр 2023

В Башкирии более 580 жителей стали жертвами укусов клещей. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского Роспотребнадзора.

По словам специалистов, это число превышает среднемноголетние показатели. Специалистами была проведена акарицидная обработка мест массового скопления людей на площади свыше 283 га.

В ведомстве напомнили, что одним из действенных способов для профилактики укусов клещей считается соблюдение правил поведения в потенциально опасных местах, защитная одежда и использование репеллентов и акарицидов для обработки одежды.

Читайте также:

В России обнаружили новый опасный вирус, передающийся людям от клещей
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: клещи Роспотребнадзор
Читайте также

В Башкирии с начала сезона от укусов клещей пострадали более 1,5 тыс человек
Общество в Башкирии
В Башкирии с начала сезона от укусов клещей пострадали более 1,5 тыс человек
В Башкирии жертвами клещей стали более 700 детей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии жертвами клещей стали более 700 детей
В Башкирии фиксируют массовое нашествие клещей
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии фиксируют массовое нашествие клещей
В Башкирии почти в 4 раза увеличилось число нападения клещей на человека
Общество в Башкирии
В Башкирии почти в 4 раза увеличилось число нападения клещей на человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: