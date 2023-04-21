Башкирии от укусов клещей пострадали свыше 580 жителей

15:51, 21 апр 2023

В Башкирии более 580 жителей стали жертвами укусов клещей. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского Роспотребнадзора.



По словам специалистов, это число превышает среднемноголетние показатели. Специалистами была проведена акарицидная обработка мест массового скопления людей на площади свыше 283 га.



В ведомстве напомнили, что одним из действенных способов для профилактики укусов клещей считается соблюдение правил поведения в потенциально опасных местах, защитная одежда и использование репеллентов и акарицидов для обработки одежды.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный