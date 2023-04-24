Изувеченного топором мальчика из Башкирии перевезли в московскую больницу

14:06, 24 апр 2023

Двенадцатилетнего ребенка из Стерлибашевского района Башкирии, пострадавшего от нападения родственника с топором, доставили в московское НИИ детской неотложной хирургии и травматологии. Информацию об этом передали в республиканском Министерстве здравоохранения.







Мальчика перевезли в Москву вертолетом санавиации. В министерстве сообщили, что он уже идет на поправку и чувствует себя гораздо лучше.

- В субботу пациент был доставлен по воздуху в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Там он продолжит свое лечение", - сообщили в ведомстве.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что происшествие случилось 2 апреля. Вечером 27-летний муж сестры ребенка напал на него с топором, успев несколько раз ударить мальчика, пока в происшествие не вмешались родственники. Против мужчины было возбуждено уголовное дело. Мальчик был прооперирован в РДКБ. Глава администрации Стерлибашевского района рассказал, что открыт сбор средств на лечение искалеченного ребенка.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети