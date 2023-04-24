В Башкирии за прошедшие сутки опасной инфекцией заразились 150 человек
14:23, 24 апр 2023
Во время оперативки в правительстве Башкирии представили информацию о текущей ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.
Руководитель Минздрава Республики Башкортостан А. Рахматуллин рассказал, что за последние 24 часа зарегистрировано 150 новых случаев заболевания ковидом. 144 человека находятся на стационарном лечении, 1 577 человек получают амбулаторную помощь.
На минувшей неделе количество заражений увеличилось на 5% по сравнению с неделей ранее (10-16 апреля).
С начала эпидемического сезона зафиксировано 969 788 случаев заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости на 10 000 населения составляет 47,5.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 442 человека
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии сообщили о росте заболеваемости опасными инфекциями
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии сообщили о значительном росте заболеваемости опасными инфекциями
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии снижается заболеваемость смертельно опасной инфекцией