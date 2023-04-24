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В Башкирии за прошедшие сутки опасной инфекцией заразились 150 человек

В Башкирии за прошедшие сутки опасной инфекцией заразились 150 человек

14:23, 24 апр 2023

Во время оперативки в правительстве Башкирии представили информацию о текущей ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель Минздрава Республики Башкортостан А. Рахматуллин рассказал, что за последние 24 часа зарегистрировано 150 новых случаев заболевания ковидом. 144 человека находятся на стационарном лечении, 1 577 человек получают амбулаторную помощь.



На минувшей неделе количество заражений увеличилось на 5% по сравнению с неделей ранее (10-16 апреля).

С начала эпидемического сезона зафиксировано 969 788 случаев заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости на 10 000 населения составляет 47,5.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
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