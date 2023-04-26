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В детских лагерях Башкирии сохраняются коронавирусные ограничения

В детских лагерях Башкирии сохраняются коронавирусные ограничения

12:17, 26 апр 2023

В детских лагерях Башкортостана сохранится ряд коронавирусный ограничений. Римма Ахметшина, руководитель отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального Роспотребнадзора, в эфире программы "Салям" уточнила, что массовые мероприятия с участием родителей детей запрещены из соображений безопасности.



По-прежнему действуют тесты на коронавирусную инфекцию и прочие заболевания инфекционного характера, которые должны пройти все сотрудники учреждения накануне летних смен. В лагерях поддерживаются постоянный санитарный режим и очистка воздуха, каждую неделю проводится генеральная уборка. Кроме того, за неделю до заезда специалисты проводят акарицидную обработку от клещей и барьерную дератизацию от грызунов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии детский лагерь коронавирусные ограничения
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