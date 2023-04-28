В Башкирии за истекшие сутки от COVID-19 скончались 2 человека

11:48, 28 апр 2023

Коронавирус в Башкортостане за истекшие 24 часа был диагностирован у 163 человек. Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, всего в республике подтверждено 364 тысячи 109 случаев COVID-19.



С момента начала пандемии вылечились 356 тысяч 399 пациентов, включая 186 за последние 24 часа. Общее количество летальных исходов составляет 6048 (+2 за прошедшие сутки).



В настоящее время 149 человек проходят лечение в условиях стационара. 1 513 человек находятся на амбулаторном лечении.

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Автор: Семен Подгорный