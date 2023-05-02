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В Башкирии за истекшие сутки коронавирусом заболели 195 человек

В Башкирии за истекшие сутки коронавирусом заболели 195 человек

12:15, 02 май 2023

За последние 24 часа в Башкортостане коронавирус был диагностирован у 195 человек. Как сообщили в Министерстве здравоохранения республики, всего в РБ подтверждено 364 836 случаев Covid-19.

С начала коронавирусной пандемии вылечились 357 063 пациента, 251 из них - за последние 24 часа. Общее количество жертв составляет 6 051 человек.

152 человека в настоящее время проходят лечение в условиях стационара. 1 570 пациентов проходят лечение амбулаторно.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
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