В Башкирии за истекшие сутки коронавирусом заболели 195 человек
12:15, 02 май 2023
За последние 24 часа в Башкортостане коронавирус был диагностирован у 195 человек. Как сообщили в Министерстве здравоохранения республики, всего в РБ подтверждено 364 836 случаев Covid-19.
С начала коронавирусной пандемии вылечились 357 063 пациента, 251 из них - за последние 24 часа. Общее количество жертв составляет 6 051 человек.
152 человека в настоящее время проходят лечение в условиях стационара. 1 570 пациентов проходят лечение амбулаторно.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за истекшие сутки от COVID-19 скончались 2 человека
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии 169 человек заболели коронавирусом за сутки
Здравоохранение в Башкирии
В Минздраве Башкирии сообщили актуальные данные о заболевших COVID-19
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии более 180 человек за последние сутки заболели опасной инфекцией