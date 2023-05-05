Минздрав Башкирии опубликовал последние данные о смертности от коронавируса
09:23, 05 май 2023
За последние 24 часа в Башкирии не было зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса. Общее количество жертв инфекции осталось на прежнем уровне - 6 052 человека. Информацию об этом в пятницу, 5 мая, передали в Министерстве здравоохранения республики.
С начала пандемии в республике COVID-19 заболели в общей сложности 365 730 человек, 171 из которых заразился за последние 24 часа. Общее количество выздоровевших на данный момент составляет 357 613 граждан. За последний день излечились 147 человек.
Автор: Семен Подгорный
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