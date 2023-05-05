ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19: что это значит для мира?

22:28, 05 май 2023

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. Напомним, он был объявлен в 2020 году из-за распространения коронавируса по всему миру. Это означает, что теперь ВОЗ не считает COVID-19 пандемией.







Несмотря на то, что режим чрезвычайной ситуации отменен, ВОЗ напомнила всем странам о необходимости быть готовыми к новым вирусам. Во время пандемии COVID-19 в мире погибли более 20 миллионов человек, поэтому ВОЗ призывает все страны извлечь уроки из этого опыта и усовершенствовать свои системы здравоохранения.





Тем не менее, отмена статуса пандемии может привести к снижению внимания к борьбе с COVID-19, поэтому ВОЗ продолжает призывать все страны мира к сотрудничеству и совместным действиям в борьбе с коронавирусом.

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