Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19: что это значит для мира?

ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19: что это значит для мира?

22:28, 05 май 2023

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. Напомним, он был объявлен в 2020 году из-за распространения коронавируса по всему миру. Это означает, что теперь ВОЗ не считает COVID-19 пандемией.



Несмотря на то, что режим чрезвычайной ситуации отменен, ВОЗ напомнила всем странам о необходимости быть готовыми к новым вирусам. Во время пандемии COVID-19 в мире погибли более 20 миллионов человек, поэтому ВОЗ призывает все страны извлечь уроки из этого опыта и усовершенствовать свои системы здравоохранения.


Тем не менее, отмена статуса пандемии может привести к снижению внимания к борьбе с COVID-19, поэтому ВОЗ продолжает призывать все страны мира к сотрудничеству и совместным действиям в борьбе с коронавирусом.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также

Эксперты ВОЗ рассказали, что коронавирус в 10 раз опаснее свиного гриппа
Здравоохранение в Башкирии
Эксперты ВОЗ рассказали, что коронавирус в 10 раз опаснее свиного гриппа
Эксперты прогнозируют наступление третьей волны коронавируса в России
Здравоохранение в Башкирии
Эксперты прогнозируют наступление третьей волны коронавируса в России
В Башкирии резко возросло количество зараженных коронавирусом
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии резко возросло количество зараженных коронавирусом
В Башкирии к концу недели количество заболевших коронавирусом может составить более 8 тысяч человек
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии к концу недели количество заболевших коронавирусом может составить более 8 тысяч человек


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: