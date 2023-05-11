Врачи из Башкирии извлекли из желудка 4-летнего ребенка игрушки-магниты
11:46, 11 май 2023
Руководитель Минздрава Башкирии, Айрат Рахматуллин, рассказал на своей страничке в соцсети о том, как уфимские врачи скорой медпомощи достали игрушки-магниты из желудка 4-летнего ребенка.
Родители самостоятельно доставили малыша в медицинское учреждение. При помощи эндоскопа хирурги извлекли 6 маленьких магнитных шариков, которые могли вызвать опасные последствия.
Айрат Рахматуллин обратил внимание родителей на необходимость тщательного контроля за своими детьми во время игры. Он сообщил, что шарики-магниты, если попадут внутрь организма, могут примагничиваться друг к другу сквозь петли кишечного тракта и вызывать перфорацию, а в дальнейшем перитонит. Поэтому, выбирая игрушки, необходимо учитывать возраст ребенка, а также отдавать предпочтение простым, крупным и ярким игрушкам без мелких деталей, чтобы избежать подобных неприятностей.
Сейчас же четырехлетнему малышу ничего не угрожает, его готовят к выписке из больницы.
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