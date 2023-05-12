В Минздраве Башкирии рассказали передается ли герпес воздушно-капельным путем

12:05, 12 май 2023

Герпес может передаваться воздушно-капельным путем, но редко через бытовые предметы.



Эдуард Камалов, главный внештатный специалист в области дерматовенерологии Минздрава Башкирии, рассказал информационному агентству "Башинформ" о возможных способах передачи герпеса.





По его словам, герпес - наиболее часто встречающаяся инфекция, и более 90 процентов населения Земли является носителями вируса.



Он подчеркнул, что передача герпеса обычно происходит через контакт инфицированной кожи или слизистой со здоровой кожей или слизистой. Наиболее распространенные пути передачи - воздушно-капельный и половой, в то время как передача через бытовые предметы очень редка.

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Автор: Семен Подгорный