Медсестра из Башкирии спасла от гибели утонувшего в Турции мальчика

13:03, 12 май 2023

В социальных сетях появилась информация о том, что медсестра из больницы города Бирск, Эльза Салманова, спасла от смерти девятилетнего мальчика во время отдыха в одном из курортов Турции.







Ребёнка достали со дна бассейна без сознания. Несмотря на то, что была вызвана скорая, очевидцы сомневались, что она успеет оказать ему помощь. Помочь вызвались Эльза со своим мужем.



Медсестра сделала непрямой массаж сердца, который помог вернуть дыхание мальчику, и ребёнок открыл глаза.





В связи с этим случаем, Максим Забелин, руководитель администрации главы Республики Башкирии, выразил свою благодарность медицинским сестрам региона в честь профессионального праздника.



Он отметил, что медсестры являются главными помощниками врачей в любой специализации, будь то реанимационная, амбулаторная или стационарная. Кроме того, для этой профессии требуются чуткие, смелые, тактичные, и вежливые люди, которые всегда готовы прийти на помощь, независимо от времени суток и места нахождения пациента. В связи с этим, Забелин поздравил коллег с Международным Днем медицинских сестер и выразил им свои добрые пожелания здоровья и счастья, мира и благополучия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети