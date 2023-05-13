Аллергия на молоко: что пить и что исключить из рациона?

11:57, 13 май 2023

Молоко и молочные продукты – основные источники кальция, необходимого для организма. Однако у многих людей молоко вызывает аллергическую реакцию или непереносимость лактозы. Врач-терапевт и эндокринолог Елена Киселева пояснила, что причиной молочной аллергии является белок казеин, который содержится в молоке. Иммунитет реагирует на него как на чужеродное вещество, вызывая аллергическую реакцию.







При аллергии на казеин не рекомендуется употреблять никакие молочные продукты, включая кисломолочные. Казеин содержится во всех молочных продуктах, поэтому их следует полностью исключить из рациона.



Реакция на белки сыворотки (альбумин и лактоглобулин) встречается нечасто и не так критична. Такие белки разрушаются при температурной обработке, поэтому людям с аллергической реакцией на казеин разрешается есть некоторые продукты, такие как молочная каша, сырники, запеканки и прочее.





В случае непереносимости лактозы, связанной с недостатком фермента лактазы, эффект может зависеть от дозы. Чем больше молочных продуктов потребляет человек, тем сильнее проявляются симптомы. Возраст, в котором развивается недостаток лактозы, может быть разным. Есть такие, кто сохраняет способность переваривать лактозу до глубокой старости.



При лактозной недостаточности может быть допустимо потребление кисломолочных продуктов. Они содержат меньше лактозы и обычно лучше переносимы организмом. Однако каждый человек уникален, и рекомендации должны быть адаптированы под его индивидуальные особенности. В случае сомнений или проблем с пищеварением рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

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Автор: Семен Подгорный