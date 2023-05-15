В Башкирии за последние сутки коронавирус подтвердился у 114 человек

10:11, 15 май 2023

В течение последних 24 часов в Башкирии было зарегистрировано 114 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев инфекции в республике с начала пандемии составляет свыше 366,7 тысяч. Эту информацию сообщило республиканское Министерство здравоохранения 15 мая.







Более 359,2 тысячи человек в регионе уже переболели коронавирусной инфекцией, из них 117 пациентов были выписаны по выздоровлению за последние 24 часа. Новых жертв инфекции не было. Общее количество смертей составило 6 057 человек.



В настоящее время 1 443 человека являются носителями инфекции. Из них 118 находятся в госпиталях для ковидных больных, остальные проходят лечение в домашних условиях.

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Автор: Семен Подгорный