В Башкирии хирурги извлекли пулю из позвоночника бойца СВО

12:02, 17 май 2023

В Башкирии хирурги ЦРБ города Ишимбай успешно извлекли пулю из позвоночника бывшего бойца специальной военной операции. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал руководитель республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин.







По словам министра, в феврале нынешнего года, военнослужащий получил пулевое ранение, вдобавок ко всему у него было диагностировано обморожение. Ему оказали первую медпомощь в госпитале ДНР, после чего отправили на лечение в Ростов-на-Дону и Самару. Во время обследования была обнаружена пуля в области поясницы, однако операцию по ее удалению не проводили, так как требовался специалист-нейрохирург.





Уволившись из армии по состоянию здоровья? мужчина вернулся домой в город Ишимбай и обратился в местную больницу. Пуля была удалена при помощи интраоперационного рентгена, который помог точно определить положение инородного тела и сделать микроразрез, сообщил Рахматуллин.



Операция прошла успешно, в настоящее время пациент чувствует себя удовлетворительно.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Telegram // Айрат Рахматуллин