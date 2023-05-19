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Уфимские врачи спасли жизнь 6-летнего ребенка, у которого кость застряла в горле

Уфимские врачи спасли жизнь 6-летнего ребенка, у которого кость застряла в горле

22:05, 19 май 2023

В Уфе 6-летнему ребенку удалось спасти жизнь благодаря вмешательству врачей. Мальчик подавился костью, которая застряла в его горле. Информация об этом была опубликована в сообществе больницы скорой медпомощи в соцсетях.



После приема пищи ребенок начал жаловаться на боль при глотании, а также на обильное слюнотечение и неоднократную рвоту. Встревоженные состоянием своего сына родители тут же обратились в скорую помощь.

Доставив в приемное отделение ребенка, его осмотрели оториноларинголог и детский хирург. Во время проведения фиброгастроэзофагодуоденоскопии врачи обнаружили и удалили 2-сантиметровую баранью кость, которая застряла в глотке малыша.


Медики призывают родителей внимательно проверять пищу детей на наличие маленьких костей животных или рыбьих осколков, чтобы предотвратить подобные происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: операция
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