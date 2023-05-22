В Башкирии за истекшие сутки зарегистрировано 92 случая заражения коронавирусом

14:44, 22 май 2023

За последние 24 часа в Республике Башкортостан было зарегистрировано 92 случая заражения COVID-19. Находятся на стационарном лечении 123 пациента, амбулаторном – более 1277 человек. Эту информацию сообщил руководитель Минздрава республики Айрат Рахматуллин, во время оперативного совещания правительства в ЦУР.



Согласно его информации, коэффициент распространения коронавируса в Башкирии составил 0,8, в стране - 0,9. Для борьбы с COVID-19 в инфекционных госпиталях региона выделено 235 койко-мест. На сегодняшний день коечный фонд свободен на 17 процентов.

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Автор: Семен Подгорный