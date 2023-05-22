Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии за истекшие сутки зарегистрировано 92 случая заражения коронавирусом

В Башкирии за истекшие сутки зарегистрировано 92 случая заражения коронавирусом

14:44, 22 май 2023

За последние 24 часа в Республике Башкортостан было зарегистрировано 92 случая заражения COVID-19. Находятся на стационарном лечении 123 пациента, амбулаторном – более 1277 человек. Эту информацию сообщил руководитель Минздрава республики Айрат Рахматуллин, во время оперативного совещания правительства в ЦУР.

Согласно его информации, коэффициент распространения коронавируса в Башкирии составил 0,8, в стране - 0,9. Для борьбы с COVID-19 в инфекционных госпиталях региона выделено 235 койко-мест. На сегодняшний день коечный фонд свободен на 17 процентов.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии Рахматуллин Айрат Разифович
Читайте также

В Башкирии более 180 человек за последние сутки заболели опасной инфекцией
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии более 180 человек за последние сутки заболели опасной инфекцией
Статистика коронавируса на сегодня, 23 февраля 2021 года, в Башкирии
Здравоохранение в Башкирии
Статистика коронавируса на сегодня, 23 февраля 2021 года, в Башкирии
В Башкирии за истекшие сутки выявлено 184 новых случая заражения COVID-19
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за истекшие сутки выявлено 184 новых случая заражения COVID-19
В Башкирии установлен рекорд заболеваемости: за сутки подтвердилось 92 новых случая коронавируса
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии установлен рекорд заболеваемости: за сутки подтвердилось 92 новых случая коронавируса


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: