В Башкирии вторые сутки подряд от COVID-19 скончались 2 человека
09:49, 25 май 2023
За прошедшие 24 часа в Республике Башкортостан от COVID-19 умерли два пациента, такое же количество, как и в предыдущий день. Общее число жертв инфекции с начала пандемии достигло более 6 066 человек. Эту информацию в четверг, 25 мая, сообщило республиканское Министерство здравоохранения.
Общее число подтвержденных случаев инфекции на территории региона составляет свыше 367,7 тысячи. 360,4 тысячи человек переболели коронавирусной инфекцией, при этом 160 из них выписались по выздоровлению за последние сутки.
На данный момент 1 210 жителей являются носителями инфекции: 129 из них находятся в ковидных госпиталях, остальные лечатся на дому.
Автор: Семен Подгорный
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