Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии за прошедший день от коронавируса скончались 2 человека

В Башкирии за прошедший день от коронавируса скончались 2 человека

09:28, 26 май 2023

За прошедшие 24 часа в Башкирии были зафиксированы два случая смерти от коронавирусной инфекции. Общее количество жертв вируса достигло 6 069 человек. Эта информация была опубликована Министерством здравоохранения республики 26 мая.

С начала пандемии COVID-19 в республике заразилось 367 797 человек, из них 85 - за последние сутки. За весь период выздоровели 360 505 пациентов, включая 70 человек, которые вылечились за прошедший день.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также

В Башкирии коронавирус подхватили еще 186 человек
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии коронавирус подхватили еще 186 человек
В Башкирии 3 человека умерли от коронавируса за последние сутки
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии 3 человека умерли от коронавируса за последние сутки
Минздрав Башкирии опубликовал последние данные о смертности от коронавируса
Здравоохранение в Башкирии
Минздрав Башкирии опубликовал последние данные о смертности от коронавируса
В Башкирии вторые сутки подряд от COVID-19 скончались 2 человека
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии вторые сутки подряд от COVID-19 скончались 2 человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: