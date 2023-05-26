В Башкирии за прошедший день от коронавируса скончались 2 человека
09:28, 26 май 2023
За прошедшие 24 часа в Башкирии были зафиксированы два случая смерти от коронавирусной инфекции. Общее количество жертв вируса достигло 6 069 человек. Эта информация была опубликована Министерством здравоохранения республики 26 мая.
С начала пандемии COVID-19 в республике заразилось 367 797 человек, из них 85 - за последние сутки. За весь период выздоровели 360 505 пациентов, включая 70 человек, которые вылечились за прошедший день.
Автор: Семен Подгорный
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