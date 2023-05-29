В Башкирии 6 человек скончались от коронавируса за последние сутки
11:12, 29 май 2023
За последние 24 часа в Башкирии от коронавирусной инфекции скончались 6 человек. Со дня начала пандемии число жертв вируса достигло 6 075 человек. Эту информацию передало республиканское министерство здравоохранения.
Еще 80 жителям Башкортостана был поставлен диагноз COVID-19. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования на территории региона превышает 368 тысяч. Более 360 тысяч человек уже переболели ковидом, за последние сутки 76 из них были выписаны после выздоровления.
На данный момент в республике число носителей инфекции составляет более 1 186 пациентов, из которых 129 находятся в ковидных госпиталях, остальные лечатся на дому.
Автор: Семен Подгорный
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