В Башкирии зарегистрирован первый случай заражения лихорадкой Денге
15:38, 30 май 2023
Житель Уфы подхватил опасную тропическую болезнь под названием лихорадка Денге. Эту информацию подтвердили в республиканском Роспотребнадзоре.
Уфимец жаловался на плохое самочувствие, высокую температуру и головную боль. Обратившись в медицинское учреждение, он сообщил, что накануне возвратился с отдыха, проведенного в ОАЭ. Сделав необходимые анализы, врачи сделали вывод, что у него тропическая лихорадка.
Характерно, что заражение вирусом осуществляется через укусы комаров. В Башкирии это единственный случай в этом году.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Здравоохранение в Башкирии
Случаи заражения опасной инфекцией зафиксированы в Уфе
Здравоохранение в Башкирии
На УМПО зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом
Здравоохранение в Башкирии
В Сибае зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
Общество в Башкирии
Вахтовик из Белорецка, которого сняли с поезда из-за подозрения на коронавирус, рассказал о своем самочувствии