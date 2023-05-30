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В Башкирии зарегистрирован первый случай заражения лихорадкой Денге

В Башкирии зарегистрирован первый случай заражения лихорадкой Денге

15:38, 30 май 2023

Житель Уфы подхватил опасную тропическую болезнь под названием лихорадка Денге. Эту информацию подтвердили в республиканском Роспотребнадзоре.

Уфимец жаловался на плохое самочувствие, высокую температуру и головную боль. Обратившись в медицинское учреждение, он сообщил, что накануне возвратился с отдыха, проведенного в ОАЭ. Сделав необходимые анализы, врачи сделали вывод, что у него тропическая лихорадка.

Характерно, что заражение вирусом осуществляется через укусы комаров. В Башкирии это единственный случай в этом году.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: лихорадка Денге Уфа здравоохранение
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