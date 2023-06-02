В Башкирии к началу июня от укусов клещей пострадали более 5400 человек

10:50, 02 июн 2023

С марта по начало июня 2023 года в медучреждения Башкирии обратились 5 460 пациентов с жалобами на укусы клещей. Это превышает средние многолетние значения. Среди общего числа пострадавших дети составляют 35%. Информацию об этом передали в Роспотребнадзоре РБ.



Следует отметить, что за прошедшую неделю количество случаев укусов клещей в Башкортостане выросло на 920 (на 25 мая было зафиксировано 4 540 случаев).



В Роспотребнадзоре республики также отметили, что обработка территорий акарицидными препаратами была произведена на площади 3800 гектаров, включая почти 1300 гектаров в детских лагерях.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik