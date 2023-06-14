Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В уфимском Затоне открылась поликлиника горбольницы №9

В уфимском Затоне открылась поликлиника горбольницы №9

14:52, 14 июн 2023

14 июня, в микрорайоне Затон в Уфе открыли поликлинику городской больницы №9. Первых пациентов медучреждение примет уже в следующий понедельник, 19 июня. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.



Руководитель региона рассказал, что поликлиника имеет семь этажей и построена по индивидуальному проекту. Ее площадь составляет 13,3 тыс. квадратных метров. Лечебница рассчитана на 900 посещений в смену: 400 во взрослом блоке, 350 – в детском и 140 – в женской консультации. Сейчас к ней прикреплены 26 тыс. взрослых жителей Ленинского района и 15 тыс. детей. В будущем поликлиника будет обслуживать еще 37 тыс. человек из Уфимского района.


– Все врачи, включая узких специалистов, в одном месте, новейшее медицинское оборудование – поликлиника в Затоне для нас образец того, как должны выглядеть учреждения первичного звена. К сожалению, пока в столице Башкортостана многие поликлиники от этого идеала далеки, – добавил Хабиров.

Отметим, что согласно порталу Госзакупок, стоимость новой поликлиники в Затоне превысила 900 млн рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети Хабирова
Теги: здравоохранение Уфа Затон поликлиника
Читайте также

В начале 2020 года своих первых пациентов примет новая детская поликлиника Туймазинской ЦРБ
Здравоохранение в Башкирии
В начале 2020 года своих первых пациентов примет новая детская поликлиника Туймазинской ЦРБ
В больнице города Туймазы открылась новая детская поликлиника
Здравоохранение в Башкирии
В больнице города Туймазы открылась новая детская поликлиника
В уфимском микрорайоне Затон построят новую поликлинику
Экономика в Башкирии
В уфимском микрорайоне Затон построят новую поликлинику
Минздрав Башкирии представил рейтинг лучших и худших поликлиник
Здравоохранение в Башкирии
Минздрав Башкирии представил рейтинг лучших и худших поликлиник


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: