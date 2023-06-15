Уфимские врачи удалили женщине 10-килограммовую миому матки

12:11, 15 июн 2023

Врачи Республиканской клинической больницы в Уфе провели сложную операцию 42-летней уроженке Таджикистана. Об этом рассказал глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.







«Во время осмотра в приемном покое женщина призналась, что чувство сдавливания в брюшной полости ее беспокоило давно, но к врачам она не обращалась», — рассказал Рахматуллин.



Пациентку перевели в гинекологическое отделение. Врачи обнаружили у женщины объемное новообразование — миому матки, вес которой, как выяснилось позже, составлял более 10 кг. Специалисты провели лапаротомическую гистерэктомию и избавили пациентку от недуга.





Женщина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в ходе медицинской операции, проведенной хирургами из Башкирии, были удалены 3 осколка от снаряда из тела бойца СВО из Ишимбайского района РБ с позывным "Гелик".

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Фото: Vk/Айрат Рахматуллин