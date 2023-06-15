Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Уфимские врачи удалили женщине 10-килограммовую миому матки

Уфимские врачи удалили женщине 10-килограммовую миому матки

12:11, 15 июн 2023

Врачи Республиканской клинической больницы в Уфе провели сложную операцию 42-летней уроженке Таджикистана. Об этом рассказал глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.



«Во время осмотра в приемном покое женщина призналась, что чувство сдавливания в брюшной полости ее беспокоило давно, но к врачам она не обращалась», — рассказал Рахматуллин.

Пациентку перевели в гинекологическое отделение. Врачи обнаружили у женщины объемное новообразование — миому матки, вес которой, как выяснилось позже, составлял более 10 кг. Специалисты провели лапаротомическую гистерэктомию и избавили пациентку от недуга.


Женщина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в ходе медицинской операции, проведенной хирургами из Башкирии, были удалены 3 осколка от снаряда из тела бойца СВО из Ишимбайского района РБ с позывным "Гелик". 

Читайте также:

Уфимские врачи спасли жизнь 6-летнего ребенка, у которого кость застряла в горле
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: proural.info
Фото: Vk/Айрат Рахматуллин
Теги: Рахматуллин Айрат Разифович операция здравоохранение
Читайте также

Уфимские врачи удалили девушке опухоль матки размером с 16-недельный плод
Здравоохранение в Башкирии
Уфимские врачи удалили девушке опухоль матки размером с 16-недельный плод
Жительнице Уфы удалили опухоль матки весом 3,5 кг
Здравоохранение в Башкирии
Жительнице Уфы удалили опухоль матки весом 3,5 кг
Уфимские медики сделали кесарево сечение женщине с опухолью матки весом 940 грамм
Здравоохранение в Башкирии
Уфимские медики сделали кесарево сечение женщине с опухолью матки весом 940 грамм
В Башкирии врачи провели операцию участнику СВО с минно-взрывным ранением головы
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии врачи провели операцию участнику СВО с минно-взрывным ранением головы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: