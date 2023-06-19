В Башкирии COVID-19 заразились еще 29 человек
11:03, 19 июн 2023
За последние 24 часа в Башкортостане COVID-19 заразились еще 29 человек, сообщили в пресс-центре Минздрава региона.
Общее число зараженных с начала пандемии достигло 368 847 человек. Сейчас в ковидных госпиталях, проходят лечение 87 пациентов, из которых 61 - лица старше шестидесяти лет. На дому лечатся 859 жителей Башкирии, среди которых 258 пожилых людей.
За период с 2020 года от коронавируса вылечились 361 814 жителей республики, в том числе 31 человек - за истекшие сутки.
Общее количество умерших от ковида в РБ составляет 6 087 человек. За последние сутки смертей от COVID-19 в республике не зарегистрировано.
Автор: Семен Подгорный
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