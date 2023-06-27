В Башкирии прооперировали мужчину с аномально раздувшимся кишечником

09:31, 27 июн 2023

Медики больницы № 21 в Уфе прооперировали пациента с раздувшимся до огромных размеров кишечником. Об этом рассказал глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин. Аномалия у мужчины развилась изза поражения центральной нервной системы. Петли кишечника раздулись до 35 см в диаметре.







Уфимец поступил в больницу с жалобами на острые боли, вздутие в животе, тошноту, слабость, нарушение аппетита и ряд других симптомов, которые начали проявляться 2-3 месяца назад. Медики приняли решение о необходимости хирургического вмешательства.





«Специалисты диагностировали у пациента толстокишечную непроходимость. Под эндотрахеальным наркозом хирурги провели лапаротомию и субтотальную колэктомию, в ходе которой удалили всю толстую кишку, кроме прямой. А после вывели стому — искусственное отверстие на брюшной стенке», — рассказал Рахматуллин.



Состояние пациента врачами сейчас оценивается как стабильная, но терапия все еще продолжается.

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Фото: Vk/Айрат Рахматуллин