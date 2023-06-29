В Башкирии сообщили о бесплатных и льготных лекарствах

09:09, 29 июн 2023

Руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин рассказал своим подписчикам в соцсетях о бесплатных и льготных лекарствах.







- Нашим республиканским минздравом проводится серьезная работа по обеспечению лекарствами жителей республики. Каждый год Минздрав составляет список необходимых лекарств, которые должны быть доступны гражданам бесплатно или по льготным ценам, - поделился Максим Забелин. - Это сложный механизм, который постоянно совершенствуется, для того, чтобы нужные лекарства поступали вовремя и по адресу. Потому что количество людей, кому необходимы препараты для здоровья и жизни, по разным обстоятельствам, не уменьшается.





По словам руководителя администрации Главы Башкирии, авторы программы "Честно говоря" , рассказывают, как работает программа государственного лекарственного обеспечения и как пользоваться положенными льготами.

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