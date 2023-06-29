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Стали известны районы Башкирии с самой высокой заболеваемостью мышиной лихорадкой

Стали известны районы Башкирии с самой высокой заболеваемостью мышиной лихорадкой

12:49, 29 июн 2023

В Башкирии назвали районы с самой высокой заболеваемостью мышиной лихорадкой. Дынными поделилась пресс-служба Роспотребнадзора республики.



По словам специалистов, заболеваемость мышиной лихорадкой в республике превысила среднемноголетние значения в 3,5 раза. За первые 5 месяцев текущего года геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в республике переболело 548 человек.

Заболеваемость зарегистрирована в 35 административных районах. Наиболее число заразившихся зарегистрировано в Благовещенском, Уфимском, Ермекеевском, Мишкинском, Давлекановском районах и городе Октябрьский.


Около 70% заболевавших – трудоспособные граждане от 20 до 50 лет. Чаще люди заражаются во время выездов в деревню к родственникам, проживания в частном секторе, работы с сеном, соломой, переносом дров, уборкой в сарае. Доля всех заражений в бытовых условиях составляет 85,4%.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: мышиная лихорадка
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