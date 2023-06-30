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В Башкирии за сутки смертельным вирусом заболели 24 человека

В Башкирии за сутки смертельным вирусом заболели 24 человека

10:05, 30 июн 2023

За последние 24 часа в Башкирии было обнаружено 24 новых случая заражения COVID-19.

По информации Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в регионе составляет 369 132.

За время пандемии излечились 362 131 человек, среди них 19 пациентов - за истекшие сутки. К сожалению, общее число скончавшихся от вируса достигло 6 090 человек.

В настоящее время 97 пациентов находятся на лечении в стационарах, на амбулаторном лечении - 814 человек.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
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