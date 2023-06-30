Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии почти 8 тысяч жителей пострадали от укусов клещей

В Башкирии почти 8 тысяч жителей пострадали от укусов клещей

12:23, 30 июн 2023

В Республике Башкортостан с начала текущего года в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей обратились свыше 7 886 человек. По информации республиканского Роспотребнадзора, количество обращений пациентов в медучреждения сократилось на 20 процентов по сравнению с предыдущей неделей и на 38 процентов по сравнению с аналогичной неделей прошлого года.

В течение текущего года порядка 32 000 человек привились от клещевого энцефалита. В следующем году медицинские учреждения запланировали кампанию по вакцинации. Получить прививку можно в поликлинике по месту проживания.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: клещи клещевой энцефалит прививки
Читайте также

В Башкирии с начала сезона от укусов клещей пострадали более 1,5 тыс человек
Общество в Башкирии
В Башкирии с начала сезона от укусов клещей пострадали более 1,5 тыс человек
В Башкирии к началу июня от укусов клещей пострадали более 5400 человек
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии к началу июня от укусов клещей пострадали более 5400 человек
В Башкирии жертвами клещей стали более 700 детей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии жертвами клещей стали более 700 детей
Башкирии от укусов клещей пострадали свыше 580 жителей
Здравоохранение в Башкирии
Башкирии от укусов клещей пострадали свыше 580 жителей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: