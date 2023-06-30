В Башкирии почти 8 тысяч жителей пострадали от укусов клещей
12:23, 30 июн 2023
В Республике Башкортостан с начала текущего года в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей обратились свыше 7 886 человек. По информации республиканского Роспотребнадзора, количество обращений пациентов в медучреждения сократилось на 20 процентов по сравнению с предыдущей неделей и на 38 процентов по сравнению с аналогичной неделей прошлого года.
В течение текущего года порядка 32 000 человек привились от клещевого энцефалита. В следующем году медицинские учреждения запланировали кампанию по вакцинации. Получить прививку можно в поликлинике по месту проживания.
Автор: Семен Подгорный
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