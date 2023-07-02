Специалисты предупредили о приближении мощной магнитной бури

15:29, 02 июл 2023

По информации, распространяемой СМИ, специалисты предупредили о приближении очередной сильной геомагнитной бури. Согласно классификации K-индекса, ей присвоен уровень 6.



По предварительным прогнозам, данное неблагоприятное для человека явление продолжится 14 дней и начнется 8 июля. Интенсивность вспышек в магнитосфере будет варьироваться от 2 до 6 баллов по 9-балльной шкале. Ожидается, что вспышки начнут ослабевать к 26 июля.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный