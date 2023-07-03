Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии собака откусила нос 14 летнему подростку

В Башкирии собака откусила нос 14 летнему подростку

20:31, 03 июл 2023

В Республике Башкортостан собака напала на подростка и откусила ему нос. Операцию по восстановлению поврежденного органа успешно провели в уфимской РДКБ. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал руководитель Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.



Животное серьезно травмировало верхнюю губу и откусила практически весь нос 14-летнему ребенку. Пациенту была выполнена сложная операция хирургами челюстно-лицевого отделения. Состояние мальчика оценивается врачами как удовлетворительное.

"Врачи Республиканской детской клинической больницы провели сложную операцию по реконструкции верхней губы и носа, в результате которой удалось полностью восстановить анатомию лицевой области. Пациент чувствует себя удовлетворительно, лечение продолжается", - написал министр.


После выписки пациент будет направлен в Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в Москве. Там ему предстоит еще одна пластическая операция.

Читайте также:

В Башкирии прооперировали мужчину с аномально раздувшимся кишечником
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: Айрат Рахматуллин
Теги: Айрат Рахматуллин здравоохранение происшествия операция
Читайте также

Уфимские врачи удалили женщине 10-килограммовую миому матки
Здравоохранение в Башкирии
Уфимские врачи удалили женщине 10-килограммовую миому матки
В Башкирии хирурги извлекли пулю из позвоночника бойца СВО
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии хирурги извлекли пулю из позвоночника бойца СВО
«Рос в организме несколько лет»: уфимские хирурги обнаружили в кишке у пациента 120-сантиметрового червя
Здравоохранение в Башкирии
«Рос в организме несколько лет»: уфимские хирурги обнаружили в кишке у пациента 120-сантиметрового червя
В Уфе 5-летнему ребенку провели редкую операцию
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе 5-летнему ребенку провели редкую операцию


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: