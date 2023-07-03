В Башкирии собака откусила нос 14 летнему подростку

20:31, 03 июл 2023

В Республике Башкортостан собака напала на подростка и откусила ему нос. Операцию по восстановлению поврежденного органа успешно провели в уфимской РДКБ. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал руководитель Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.







Животное серьезно травмировало верхнюю губу и откусила практически весь нос 14-летнему ребенку. Пациенту была выполнена сложная операция хирургами челюстно-лицевого отделения. Состояние мальчика оценивается врачами как удовлетворительное.



"Врачи Республиканской детской клинической больницы провели сложную операцию по реконструкции верхней губы и носа, в результате которой удалось полностью восстановить анатомию лицевой области. Пациент чувствует себя удовлетворительно, лечение продолжается", - написал министр.





После выписки пациент будет направлен в Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в Москве. Там ему предстоит еще одна пластическая операция.

Читайте также: В Башкирии прооперировали мужчину с аномально раздувшимся кишечником

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: Айрат Рахматуллин